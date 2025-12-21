El Gobierno de Venezuela aseguró que Irán le ofreció respaldo frente a lo que calificó como el “robo de buques cargados de petróleo” por parte de Estados Unidos, luego de la intercepción de un segundo tanquero con crudo venezolano en aguas del Caribe.

La reacción se dio luego de una llamada telefónica entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Según informó el canciller venezolano, Yván Gil, durante la conversación Teherán manifestó su disposición a cooperar “en todos los ámbitos” para enfrentar lo que Caracas describe como actos de piratería y terrorismo internacional promovidos desde Washington mediante el uso de la fuerza militar.

De acuerdo con Gil, el diálogo se centró en los recientes acontecimientos en el Caribe, en particular en las amenazas y acciones atribuidas a Estados Unidos, así como en la incautación de buques petroleros venezolanos. En ese contexto, afirmó que Venezuela recibió una muestra plena de solidaridad por parte del Gobierno de la República Islámica de Irán.

La postura venezolana contrasta con la versión entregada por Washington. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, afirmó en la red social X que las autoridades estadounidenses incautaron un petrolero que había atracado por última vez en Venezuela. Con esta acción, ya son dos las incautaciones registradas en las últimas dos semanas.

In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela. The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025

Las interceptaciones se producen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretara un “bloqueo total” contra buques petroleros sancionados que operan con Venezuela, una medida que ha elevado la tensión entre ambos países.

Cuál es la relación entre Venezuela e Irán

La relación entre Irán y Venezuela se ha mantenido estrecha desde la llegada al poder de Hugo Chávez y se consolidó durante el gobierno de Nicolás Maduro. En el pasado, Teherán ha apoyado a Caracas con envíos de combustible, alimentos y medicamentos, en medio de sanciones internacionales.

A la reacción iraní se sumaron China y Rusia, otros aliados clave de Venezuela, que también expresaron su solidaridad con el gobierno de Maduro frente al despliegue y las acciones adoptadas por Estados Unidos en la región.

