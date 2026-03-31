Una publicación reciente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encendió las alarmas en el escenario internacional luego de compartir un video en el que se observa una potente explosión sin contexto claro.

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La falta de detalles sobre el lugar o el momento del hecho despertó múltiples interpretaciones en medio de un ambiente de incertidumbre global. El clip, compartido en su red Truth Social, tiene una duración de cerca de 30 segundos y presenta una detonación masiva captada a distancia.

Sin embargo, no incluye información adicional que permita identificar el origen del ataque, lo que abrió interrogantes sobre su relación con operaciones recientes en Medio Oriente.

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Según recogió El Tiempo, distintos análisis sugieren que las imágenes podrían estar vinculadas con bombardeos recientes en territorio iraní, particularmente en zonas estratégicas.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el lugar exacto ni sobre los detalles de la operación mostrada en el video, lo que incrementa la incertidumbre en torno al episodio de explosión masiva.

🚨 BREAKING: President Trump just posted a video of MASSIVE explosions in Isfahan, Iran following what’s believed to be U.S.-Israeli airstrikes We clearly hit something pretty big… pic.twitter.com/3rg7aGkeEF — Nick Sortor (@nicksortor) March 31, 2026

La difusión del material ocurre en un momento crítico, cuando Washington mantiene una postura firme frente a Teherán e incluso ha advertido sobre posibles ataques a infraestructuras clave si no se alcanzan acuerdos. Estas declaraciones forman parte de una estrategia que combina presión militar y mensajes públicos directos, en medio de una creciente escalada militar.

El gesto de Trump también se interpreta como una forma de comunicación política que busca enviar señales sin ofrecer detalles concretos. Este tipo de publicaciones refuerza el clima de incertidumbre internacional, especialmente en una coyuntura donde cualquier movimiento puede tener repercusiones globales.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.