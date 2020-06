De acuerdo con la cadena Fox, el comisionado de la policía de Búfalo suspendió a los dos policías, sin derecho a su sueldo, mientras se hace una investigación y, posteriormente, se comunica el castigo definitivo, que podría ser la expulsión del departamento.

Byron Brown, alcalde de Búfalo, se mostró “profundamente perturbado” luego de ver el video de la agresión, que se compartió profusamente en redes sociales, indica el mismo medio.

Brown, además, dijo que el anciano está estable, pero “grave” en un hospital de la ciudad, agregó la cadena estadounidense.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, respaldó las suspensiones de los oficiales y tuiteó que lo que se vio en el video fue “totalmente injustificado y totalmente vergonzoso”.

This incident is wholly unjustified and utterly disgraceful.

I've spoken with Buffalo @MayorByronBrown and we agree that the officers involved should be immediately suspended pending a formal investigation.

Police Officers must enforce — NOT ABUSE — the law. https://t.co/EYIbTlXnPt

