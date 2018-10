Kristina Perry, de 22 años, fue atacada brutalmente más de 100 veces por su pareja en su apartamento, en Michigan, Estados Unidos. Tras la agresión, la joven quedó por varios días en un estado grave de pérdida de conciencia.

Sin embargo, al salir del hospital, Perry se presentó como testigo y le pidió al juez que levantaran cargos contra el fisicoculturista, pues todo había sido culpa de ella.

El fiscal del caso parece no estar muy convencido de lo que dice Perry, pues para él: “Muchas veces el agresor presiona a la víctima para que no siga con su denuncia o cambie su versión de los hechos”.

Según videos a los que tuvieron acceso los investigadores del caso, todo se desató porque Paul revisó el celular de su novia y vio algo que le molestó mucho.

Mientras ella caminaba tranquilamente por la habitación, él perdió el control y empezó a coger objetos que estaban a su alcance para agredirla, según informa Infobae.

Según la policía de Michigan, la joven en ningún momento intentó defenderse del brutal ataque que le propinó su novio.

Aquí, algunos videos de la agresión:

Sick footage captures bodybuilder in 'roid rage' attacking girlfriend

Paul Bashi, 35, was arrested by authorities in Macomb County, Michigan last month https://t.co/0wI42gUf5v via @MailOnline pic.twitter.com/cuxmhtjsCw

— Washington News Line (@WashNewsLine) September 27, 2018