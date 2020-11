El “obelisco” de metal fue encontrado enterrado en un remoto desierto del oeste de Estados Unidos y ha encendido la imaginación de los observadores de ovnis, teóricos de la conspiración y fanáticos del difunto cineasta británico Stanley Kubrick en todo el mundo.

El pilar triangular brillante, que sobresale aproximadamente más de tres metros de las rocas rojas del sur del estado de Utah, fue descubierto el miércoles pasado por funcionarios locales.

Tras aterrizar para investigar, los miembros de la tripulación del Departamento de Seguridad Pública de Utah encontraron “un monolito de metal instalado en el suelo”, pero “ninguna indicación obvia de quién podría haberlo puesto allí“.

