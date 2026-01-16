Un video desclasificado en las últimas horas puso en evidencia los detalles del arriesgado operativo que permitió a la líder opositora venezolana María Corina Machado salir clandestinamente de su país y dirigirse al extranjero con destino a Europa, donde participó en eventos tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Las imágenes, compartidas por medios internacionales y plataformas de redes sociales, muestran momentos clave del complejo trayecto marítimo que implicó estrictas medidas de seguridad, coordinación táctica y esperas prolongadas en altamar antes de concretarse el contacto entre la náutica de rescate y la embarcación que transportaba a Machado desde Venezuela.

El video, captado durante las fases previas y posteriores a la salida, registra el punto en el mar donde la embarcación de rescate —operada por la organización Grey Bull Rescue— aguardaba para interceptar y trasladar a Machado hacia Curazao, desde donde continuó su viaje hasta su destino final en Europa.

En varias secuencias del video se observa cómo, después de horas de navegación y coordinación, se concretó el traslado seguro de la opositora. El propio director de la organización, Bryan Stern, aparece describiendo la misión como un proceso de alta incertidumbre y riesgo, dada la necesidad de evitar la detección por parte de agentes que, según trabajadores humanitarios y residentes, mantienen vigilancia estricta sobre las salidas marítimas desde Venezuela.

La travesía enfrentó obstáculos: en cierto tramo, los dispositivos de navegación fallaron y la embarcación temporalmente quedó a la deriva antes de ser localizada por la unidad de rescate, lo que añadió un componente de tensión al ya delicado operativo. El repentino cambio de clima, con oleaje fuerte y cielos nublados, también dificultó las maniobras de aproximación y transferencia en aguas abiertas.

¿Qué dijo María Corina Machado al ser rescatada en altamar?

El registro incluye tomas del mar Caribe bajo condiciones adversas, así como imágenes de la embarcación de rescate patrullando hasta lograr el contacto con la lancha que llevaba a Machado. En un momento que se ha viralizado rápidamente, la líder opositora se acerca a la cámara desde la nave que la recogió y dice: “Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y muy agradecida”.

El operativo, identificado en algunos informes como Operación “Dinamita Dorada” —en alusión tanto al Premio Nobel como al carácter explosivo y arriesgado de la misión— habría sido planificado con poca antelación y con sigilo, incluyendo el uso de disfraces y rutas alternativas para evadir los sistemas de reconocimiento y vigilancia.

