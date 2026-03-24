Un caso que ha causado conmoción en México tiene en el centro a un adolescente de 15 años que atacó a tiros una preparatoria en Michoacán, dejando dos maestras muertas. Además, el joven había compartido en redes sociales imágenes en las que posaba con un fusil horas antes de cometer el crimen.

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El estudiante publicó en Instagram durante la madrugada del martes 24 de marzo un video en el que aparecía con un arma larga y vestido con la misma ropa con la que posteriormente fue detenido. En el contenido, el menor exhibía el fusil y dejaba ver su apariencia antes de ingresar al plantel educativo.

Aunque su perfil no tenía muchas publicaciones, el adolescente aprovechó esa plataforma para mostrar sus intenciones, lo que ahora forma parte de la evidencia analizada por las autoridades. Las imágenes han encendido las alarmas sobre señales previas que pudieron haber anticipado el ataque.

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🚨 Alumno disparó dentro de la Prepa Makárenko en Lázaro Cárdenas, Michoacán Dos maestras murieron en el lugar Fue detenido con un fusil calibre 5.56 📷 Notivisión PG pic.twitter.com/zMcxjSQaIQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 24, 2026

Videos y mensajes de odio anticiparon ataque en preparatoria de Michoacán

Además, el material difundido incluía contenido con mensajes de odio contra las mujeres. En uno de los videos aparecía la leyenda “INCELS. IS”, junto con frases como: “Porque he decidido enviar a las feministas, que siempre arruinaron mi vida, con el creador (…) Odio a las feministas”.

El mismo contenido mostraba escenas de violencia dirigidas contra mujeres y terminaba con un intento de suicidio por parte de un hombre, lo que refuerza la línea de investigación sobre motivaciones ligadas a discursos de odio.

Hace 10 horas, el estudiante de la prepa de Lázaro Cárdenas, Michoacán, que mató a sus dos profesoras, grababa historias con esta arma. pic.twitter.com/Auym5FYYnE — Irving (@IrvingPineda) March 24, 2026

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El ataque ocurrió la mañana del martes en la Preparatoria Anton Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas. El adolescente ingresó armado con un fusil calibre 5.56 y abrió fuego dentro de la institución educativa.

Las víctimas fueron dos maestras identificadas como María del Rosario “N”, de 36 años, y Tatiana “N”, de 37, quienes fueron halladas sin vida por autoridades de seguridad en el lugar de los hechos.

Luego de un operativo, el menor fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quienes también aseguraron el arma utilizada en el ataque, junto con un cargador.

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