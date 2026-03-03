En un nuevo episodio que eleva la tensión en Medio Oriente, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica informó que ejecutó una ofensiva contra una base aérea de Estados Unidos en Baréin.

Según un comunicado difundido por la agencia AFP, la operación se desarrolló al amanecer y estuvo a cargo de las fuerzas navales del organismo militar iraní. El objetivo habría sido la base estadounidense ubicada en la zona de Sheikh Isa, uno de los principales puntos estratégicos de Washington en ese país del Golfo.

“Llevaron a cabo un ataque a gran escala utilizando drones y misiles al amanecer contra la base aérea estadounidense situada en la región de Sheikh Isa, en Baréin”, se lee en la misiva, según la citada agencia.

En la nota oficial, las autoridades iraníes sostienen que el ataque incluyó el lanzamiento de 20 drones y tres misiles, los cuales —según su versión— impactaron en los blancos previstos y afectaron el puesto de mando principal de la instalación. No obstante, el comunicado no presentó evidencia independiente que respalde la magnitud de los daños reportados.

Hasta el momento, no se conoce una reacción formal por parte de Estados Unidos ni detalles verificados sobre posibles afectaciones humanas o materiales. El anuncio se produce en un contexto de fricciones persistentes entre ambos países, situación que mantiene en alerta a la comunidad internacional ante una eventual escalada en la región.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes la salida obligatoria del personal no esencial y de sus familiares destacados en Baréin y Jordania, según la citada agencia.

La entidad informó a través de la red social X que actualizó sus advertencias de viaje para ambos países con el fin de reflejar la orden de evacuación dirigida a empleados del gobierno estadounidense que no cumplen funciones críticas, así como a sus familias.

La medida se suma a una decisión similar adoptada el día anterior en Irak, donde, según detalló el propio Departamento de Estado en una alerta revisada, se instruyó a los trabajadores gubernamentales que no prestan servicios de emergencia a abandonar el país por razones de seguridad.

Estas disposiciones se producen en un contexto de creciente inestabilidad regional, marcado por enfrentamientos y amenazas que han elevado el nivel de riesgo para el personal diplomático y administrativo estadounidense en varios puntos estratégicos de Oriente Medio.

