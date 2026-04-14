Siete años después de un ataque que lo dejó con graves secuelas, la muerte de Simon Hackett reactivó el proceso judicial contra su agresor, en un caso que evidencia las consecuencias de la violencia incluso tiempo después de ocurridos los hechos.

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La agresión se registró en septiembre de 2015, cuando Hackett recibió un fuerte golpe en el rostro por parte de un hombre que posteriormente fue identificado como Jordan Docherty. El impacto provocó que la víctima cayera al suelo y sufriera un traumatismo craneoencefálico severo.

A partir de ese momento, Hackett quedó sin poder hablar ni caminar, con un daño neurológico que transformó por completo su vida. Durante los años siguientes, dependió de cuidados permanentes debido a sus limitaciones físicas y cognitivas.

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En 2016, Docherty, quien tenía 20 años en ese momento, se declaró culpable de causar lesiones graves y fue condenado a cuatro años en un centro de detención juvenil, aunque cumplió solo 18 meses de la pena.

Luego de la muerte de Hackett en abril de 2022, las autoridades reabrieron el caso y el agresor fue nuevamente procesado. Recientemente, recibió una condena adicional de 15 meses por homicidio involuntario, al establecerse la relación entre el ataque y el fallecimiento.

Familia de Simon Hackett sigue pidiendo justicia

La familia de Simon Hackett continúa insistiendo en que el caso no debe cerrarse con las condenas ya impuestas, al considerar que el proceso judicial no refleja la gravedad de las consecuencias que dejó la agresión.

“No creo que se haya hecho justicia por completo. Mi hermano mayor estaba inconsciente, con tubos por todas partes y un agujero en la garganta para que pudiera respirar; apenas lo reconocí”, indicó Alicia Manners, hermana de la víctima, según informó ADN.

Para sus allegados, el impacto del ataque no solo marcó la vida de la víctima durante siete años, sino que también transformó por completo la dinámica familiar, obligándolos a asumir cuidados permanentes y enfrentar un largo proceso de acompañamiento médico.

Los familiares reiteraron su llamado para que se reconozca plenamente la dimensión del daño causado y se eviten situaciones similares, en medio de un caso que aún consideran insuficientemente resuelto.

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