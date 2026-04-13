Un video de cámaras de seguridad dejó ver el momento exacto en el que cuatro adolescentes se fugaron de un hogar de paso en Santander, luego de que presuntamente asesinaran a una psicóloga dentro del lugar, un hecho que causó conmoción en la región.

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Las imágenes muestran cómo los menores abandonan el centro de atención en medio de la confusión posterior al crimen. El caso ocurrió en Barrancabermeja y la versión preliminar indica que se trató de un caso de asfixia.

El caso despertó indignación en la comunidad y el personal que trabaja con población vulnerable. Además, surgen cuestionamientos sobre los protocolos de seguridad en hogares de paso destinados a la atención de menores.

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Momento exacto en el que cuatro adolescentes se habrían fugado de un hogar de paso en #Barrancabermeja luego de ser señalados de asesinar a una psicóloga. pic.twitter.com/Z28We6CjpS — Mely Múnera (@MelyMunera) April 13, 2026

¿Quién era la psicóloga asesinada en hogar de paso del ICBF?

De acuerdo con la información conocida, la víctima era Karely Merlano, una psicóloga de 48 años, quien trabajaba en el lugar y que, según versiones preliminares, ya había advertido sobre amenazas en su contra e incluso había sido víctima de un intento de ataque previo.

De acuerdo con El Tiempo, las autoridades confirmaron que tres de los menores ya fueron aprehendidos, mientras continúan las labores para ubicar al cuarto implicado.

Las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del crimen y determinar la responsabilidad de los implicados, mientras analizan los videos de seguridad y los antecedentes del caso.

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