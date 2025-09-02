Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar estremeció al municipio de Guarapari, Brasil, luego de que un hombre identificado como Felipe Catanio de Araujo protagonizara una brutal agresión contra su expareja y su suegra, situación que terminó de forma trágica y dejó a un bebé de pocos meses sin su padre.

De acuerdo con lo registrado en una cámara de seguridad, Catanio llegó alterado hasta la vivienda donde residía su expareja, el hijo de ambos y la madre de la joven. Testigos señalan que el hombre no aceptaba la ruptura de la relación y pretendía obligar a la mujer a retomar la convivencia.

En las imágenes se observa cómo, en medio de un forcejeo en la entrada del inmueble, el sujeto golpea a la mujer mientras esta sostenía al bebé en brazos. Pese a la gravedad de la escena, ningún vecino intervino para detener la agresión.

La víctima alcanzó a sufrir una herida en el brazo que requirió sutura, mientras que la madre de la joven salió en defensa de su hija y su nieto, generándose un nuevo enfrentamiento.

El hecho, que rápidamente se difundió en redes sociales, desató indignación en la opinión pública brasileña y encendió nuevamente el debate sobre la falta de intervención oportuna en los casos de violencia intrafamiliar.

Las autoridades investigan las circunstancias exactas en las que Felipe Catanio perdió la vida tras el altercado, así como la responsabilidad penal que pueda derivarse de lo ocurrido.

