De acuerdo con CNN, la autopista advirtió que se encontraron “astros de una lesión eléctrica en el cuerpo de la víctima”.
El medio estadounidense, que cita la agencia rusa de noticias TASS, relata que el cuerpo de Novikova fue encontrado por un vecino que atendió la llamada de los familiares de la mujer, que se alertaron porque había dejado de responder llamadas y mensajes.
Lilya Novikova era reconocida en el mundo del Internet porque constantemente jugaba póker en línea y transmitía esos eventos en Twitch.tv, una plataforma de transmisión en vivo popular entre los seguidores de diferentes juegos, explica el mismo medio.
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En su cuenta de Instagram, Novikova se describía como una “jugadora de póker profesional” y hay fotos que reflejan su gusto, también, por el remo, el boxeo y el tiro con arco.
A continuación, fotos de la hermosa rusa que murió electrocutada:
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Ну что, работяги, погнали гнобить это воскресенье 😁😁😁 Всем гл!) __________ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Кто еще не знаком со мной, коротко расскажу о себе: Меня зовут Лия, я из Москвы. Мне 26 лет. Закончила МГТУ им. Баумана по специальности инженер-конструктор металлорежущих станков. В покер плотно стала играть в институте, тогда я и стала team pro online Pokerstars. Начала я с снг гипер-турбо и играла по 14+ столов одновременно. После этого было много полетов и падений, но пока справляюсь. Сейчас я уже играю мтт онлайн и оффлайн. Пережила несколько даунстриков длительностью от 4 до 12 месяцев. На данный момент я являюсь стримером (ник на твиче Liay5) и делаю трансляции по покеру и компьютерным играм почти каждый день. На стримах играю 6+ столов и общаюсь с чатом. В инстаграме я веду покерный аккаунт и стараюсь писать покерные статьи, хотя сейчас обленилась. Но если полистаете чуть назад, увидите много полезного материла. Приятно познакомиться 🙂 _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Розыгрыш! Давно не было розыгрышей, поэтому погнали. Разыгрываю не один, а целых ДВА сладчайших билета по 25$ на турнир с гарантией 10.000$ 💰💰💰. Победителя выберу рандомно из комментов. Что надо сделать? 1. Быть подписанным на мой аккаунт здесь. 2. Лайкнуть последние 5 фоток. 3. Быть зареганным в www.pokerok.com по промокоду burger5. (Рабочая ссылка в профиле) 4. Написать ЛЮБОЙ один коммент под этим постом. И ждать результатов!) А те кто только регаются, получат еще пак из 30 билетов общей стоимостью 11$ БЕЗ ДЕПОЗИТА. Пс. Челка ненастоящая))) _________ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Что вы больше любите: Оффлайн покер или онлайн? _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt#ept#eptsochi#casinosochi
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Новый(нет) вид покера на 6+ Холдем. Сохраняйте пост в закладки, чтобы не потерять правила. ♠️♣️ Главное различие от дурака, что в колоде 36 карт. Ой, в дураке же тоже 36 🤓 В колоде нет карты ниже шестерки, и нет козыря. И вообще, вы пришли сюда на деньги играть, так что позабудьте про дурака и настройтесь на холдем🤨 Так же, здесь флеш, как комба, лучше чем фулхаус. Магия? Нет, реальность. Какие стартовые руки лучшие? Ну конечно же 45 разномастные, а остальные как и в обычном техаском холдеме. Вообще, так как флеш старше почти всех сильных комбинаций, то сила одномастных префлоп рук становится просто безграничной. И наши любимые JTs мы начинаем любить еще больше, так как с ними, без двух шагов, мы уже миллионеры. Поэтому на фото я надела мех, чтобы вы поняли, что я уже стала богатым человеком. Что на счет карманок? Они как обычно хороши, но уже не так сильны. Ведь мы прекрасно помним, что сэт младше стрита, а флеш бьет фулхаус. ♥️♦️ Если заинтересовала, могу еще сделать один пост про эту игру. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt
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Сел играть – готовься тащить. Кто смотрит мои стримы, знает, что я для анализы игры использую программу #simplepostflop . Программа сложная, но стоит того. Да что уж говорить, всеми любимый тащер Veaaa не обошел эту прогу стороной, а даже разработал готовые решения для нее. Что это значит? Что за вас уже подсчитали и расписали как правильно играть в некоторых спотах. А для особо пытливых даже видео записали. Этот пак можно купить у них на сайте, если будут вопросы, пишите, постараюсь помочь. _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt
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Стоит ли делать re-entry в турниры? Конечно же, все зависит от вашего желания, я, например, отшахидилась на 3 re-entry, но есть несколько факторов на которые стоит обратить внимание. 1. Гарантия турнира. Как бы не хотелось вам сделать еще один вход, смотрите сколько всего денег выделено на этот турнир. Например, если турнир стоит 10.000р, а гарантия 100.000р, и вы сделаете два входа, то получается, что внесете 2/10 гарантии, а это значит, что первый итм, скорее всего, не покроет ваш взнос в турнир, а не первый немного то и покроет)) 2. Структура турнира Я понимаю, что из вас большинство любителей турбо туриков, но они более дисперсионные, и чем позже вы войдете, тем чаще ваше участие в турнире будет зависить только от одного ол ина, так как блины быстро растут. 3. Ваша замазочность. Если вы чувствуете, что тупо замазаны, то это не особо хорошо, так как чаще всего это приведет вас к тильту, и вы просто проиграете деньги. 4. Поле турнира. Если это поле регов, то это не самый лучший турнир для инвестиций. Лучше выбрать где побольше фишей) _______ #russia#girl#vsco#vscocam#good#picoftheday#photography#model#selfie#look#liay5#poker#pokerstars#pokerface#покерстарс#покер#сочи#wsop#ept#partypoker #partypokerlive#pokerface#888#eapt#wpt#eapt
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