La Marina de Estados Unidos completó una serie de entrenamientos estratégicos en el océano Atlántico. Según las autoridades norteamericanas, se adelantaron cuatro lanzamientos de prueba de misiles Trident II D5LE desarmados, entre el 17 y el 21 de septiembre.

Las maniobras se hicieron desde un submarino de clase Ohio frente a la costa de Florida y lograron proyectar un resplandor nocturno que alcanzó a ser visible desde Puerto Rico.

Qué está pasando entre Estados Unidos y Venezuela

Aunque el Pentágono aclaró que se trató de ejercicios rutinarios y no una reacción a coyunturas internacionales, el hecho se da en un contexto de creciente tensión en el Caribe, marcado por el despliegue militar de Venezuela en su frontera con Colombia y las fricciones del régimen de Nicolás Maduro con Washington.

⚓📰 #USNAVY UPDATE: Successful Trident II D5 Life Extension (D5LE) Launches Demonstrate Continued Readiness of Nation’s Sea-Based Deterrent ATLANTIC OCEAN – The U.S. Navy’s Strategic Systems Programs conducted four scheduled missile test flights of unarmed Trident II D5LE… pic.twitter.com/WVPpZ0fLcE — U.S. Navy (@USNavy) September 23, 2025

Las pruebas, que suman ya 197 lanzamientos exitosos de este sistema de armas estratégicas, buscan garantizar la precisión y confiabilidad del programa Trident, considerado la columna vertebral de la disuasión nuclear estadounidense desde los años sesenta. El sistema recibió una modernización en 2017 que extendió su vida útil hasta la década de 2040.

Qué está probando Estados Unidos con misiles

Durante las maniobras se establecieron corredores de seguridad para la navegación aérea y marítima, con la expedición de avisos a pilotos y embarcaciones sobre las zonas de exclusión. La Armada subrayó que el Trident II D5 es altamente confiable y constituye un elemento central en la estrategia de defensa de Estados Unidos.

