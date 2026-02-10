Carlos Eduardo Espina, un activista e ‘influencer’, compartió en Facebook una carta que habría sido escrita por una niña en donde se relata cómo supuestamente fue detenida por ICE en Estados Unidos.

La carta aparece con el nombre de María Antonia Guerra Montoya y dice que ella al parecer lleva 113 días en detención. Agrega que extraña a sus amigos, su país y su casa, y teme que la olviden.

Al parecer, la niña viajó por vacaciones durante diez días, pero fue llevada a una oficina del ICE donde un oficial la interrogó por dos horas sin su mamá.

“Yo viajaba con azafata por que mi mamá vive en New York, ellos solo querían arrestar a mi mamá, por que mi mamá no tenia documentos para vivir en USA, yo siempre viajé con mi visa de turista, pero ICE me usó para agarrar a mi mamá”, reza la carta.

La carta explica que la madre de la niña vive en Nueva York y que las autoridades querían arrestarla porque no tenía documentos. Aunque siempre viajó con visa de turista, siente que la usaron para capturar a su madre. Está triste, se ha desmayado dos veces, llora, no duerme bien y apunta que solo quería unas vacaciones en familia.

“Estoy en una cárcel, estoy triste y me he desmayado 2 veces aquí adentro; cuando llegué, todas las noches lloraba y ahora no duermo bien”, señala la desgarradora carta.

Relatos muestran drama de niños que estarían detenidos en EE. UU.

La cadena France 24 expone el caso de Amalia, una bebé de 18 meses, que volvió a poner en el centro de la polémica al Centro de Procesamiento de Inmigración de Dilley, en Texas. La menor, ciudadana mexicana e hija de venezolanos, fue detenida junto a sus padres el 11 de diciembre y permaneció allí casi dos meses.

Según una demanda presentada por su abogada, durante la reclusión enfermó gravemente con fiebre alta, vómitos y problemas respiratorios, pero solo fue llevada al hospital hasta el 18 de enero.

Los médicos le diagnosticaron Covid-19, virus respiratorio sincicial, bronquitis y neumonía. Tras diez días internada, regresó al centro con una pérdida del 10% de su peso.

La defensa asegura que, pese a la gravedad, no se permitió el ingreso de nebulizadores, medicinas ni suplementos nutricionales formulados por el hospital.

Además, la niña volvió en medio de un brote de sarampión dentro de una instalación que alberga a unas 1.400 personas, 400 de ellas menores. La abogada sostiene que la pequeña nunca debió estar detenida.

El Departamento de Seguridad Nacional negó las acusaciones y afirmó que recibió atención médica adecuada y permanente. Amalia fue liberada el 6 de febrero, pero su familia aún enfrenta un proceso migratorio incierto.

