En un momento que ha captado la atención mundial, la recién nombrada ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, sufrió un desmayo durante su presentación oficial en una conferencia de prensa llevada a cabo este martes 9 de septiembre.

El incidente, capturado en videos que se han viralizado en redes sociales, provocaron preocupación y especulaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, según reportes oficiales (citados por TMZ) y declaraciones de la propia Lann, el episodio se debió a una causa benigna: una baja repentina en los niveles de azúcar en la sangre.

Acá, el video de lo sucedido:

JUST IN: Swedish Health Minister Elisabet Lann collapses at press conference pic.twitter.com/zhviF4kCYQ — BNO News Live (@BNODesk) September 9, 2025

En las imágenes, se observa cómo la ministra comienza a inclinarse hacia adelante, cierra los ojos y pierde el equilibrio, cayendo al suelo y golpeándose la cabeza contra el atril.

El impacto causó un momento de caos en la sala: Ebba Busch (ministra de Energía) intervino rápidamente para asistirla, mientras otros funcionarios y personal de seguridad se acercaban.

Lann fue ayudada a levantarse y escoltada afuera de la habitación para recibir atención médica inmediata, mencionó el medio citado anteriormente. Se llamó a una ambulancia como precaución, aunque no fue necesario hospitalizarla de urgencia.

Minutos después, Lann dio a conocer que se encontraba bien y que no había complicaciones mayores, aunque el golpe en la cabeza podría requerir un seguimiento médico rutinario.

Quién es la ministra que se desmayó en Suecia

Elisabet Sara Lann es una política sueca afiliada al partido Kristdemokraterna (Cristianodemócratas). Antes de su ascenso al cargo ministerial, Lann se desempeñaba como consejera municipal en Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia, y formaba parte de la junta directiva de su partido.

Su nombramiento como ministra de Salud se anunció de manera sorpresiva, luego de la renuncia inesperada de su predecesora, Acko Ankarberg Johansson.

La conferencia de prensa se llevó a cabo en Estocolmo, en la sede del gobierno, y contó con la presencia del primer ministro Ulf Kristersson y la ministra de Energía e Industria, Ebba Busch.

El evento estaba destinado a presentar formalmente a Lann en su nuevo rol, en un momento clave para el gobierno de coalición de centroderecha liderado por Kristersson. Suecia enfrenta desafíos en el sector salud, como el envejecimiento de la población, la presión sobre el sistema hospitalario y debates sobre reformas en la atención primaria.

