En Estados Unidos cada vez le meten más presión al régimen venezolano de Nicolás Maduro, pues cada vez las acciones son más contundentes y la cercanía a su territorio parece cada vez mayor.

De hecho, la situación se salió de las redes sociales cuando en la Asamblea General de la ONU, Donald Trump aseguró que no le iba a temblar la mano para aplicar toda la fuerza posible en contra del narcotráfico que está saliendo desde el país sudamericano y que, según el presidente norteamericano, estaría siendo liderado por Nicolás Maduro.

Además, los buques instalados en el Caribe, relativamente cerca de Venezuela, también han aumentado la tensión entre los países, ya que muchos lo consideran como una presión innecesaria y una amenaza de invasión.

Ahora, para endurecer más la situación, desde la Casa Blanca le tiraron una dura advertencia al líder del régimen, afirmando que sus días desde su posición están contados.

Fue el congresista republicano Carlos A. Giménez, quien a través de sus redes sociales citó un video compartido por el Departamento de Estado en el que aseguran que no van a aflojar ante los hechos narcotraficantes y por eso escribió su mensaje en contra de Maduro.

Esta fue la publicación de X:

Mientras se avanza en la ofensiva estadounidense en contra de las organizaciones criminales, en Venezuela siguen capacitando a los ciudadanos en caso de una invasión, con temas como manejo de armas, movimientos militares y mucho más, preparándolos en caso de que Trump dé la orden de entrar a ese territorio.

Lo cierto es que desde Estados Unidos sí han atacado embarcaciones provenientes de Venezuela, lo cual, en esa Asamblea de la ONU, muchos condenaron precisamente porque se asesinan personas que no pueden ni defenderse.

