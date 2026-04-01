Un fuerte terremoto de 7,4 sacudió las costas de Indonesia, provocando alarma en varias regiones y la activación de una alerta de tsunami por parte de las autoridades.

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El movimiento telúrico se registró en el mar de las Molucas y se sintió con intensidad en distintas zonas cercanas, obligando a la población a evacuar áreas costeras por precaución.

De acuerdo con reportes preliminares recogidos por la agencia AFP, el sismo dejó al menos una persona fallecida, un herido varios daños materiales en viviendas e infraestructuras.

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“En (la provincia de) Célebes Septentrional, el terremoto se sintió fuertemente, y en Manado (…) una persona murió y una persona resultó herida en una pierna”, indicó George Leo Mercy Randang, de los servicios de rescate a la citada agencia.

La víctima mortal sería una mujer de edad avanzada, mientras que otras personas resultaron heridas en medio del pánico y las evacuaciones. Además, no se descarta que el número de afectados aumente en las próximas horas a medida que avanzan las labores de verificación en las zonas impactadas.

Alerta de Tsunami e imágenes del terremoto de magnitud 7.4 en Indonesia

Las autoridades indonesias emitieron una alerta preventiva ante la posibilidad de olas provocadas por el sismo, luego de que se detectaran pequeños cambios en el nivel del mar en estaciones de monitoreo.

Aunque las olas registradas fueron de baja altura, se pidió a los habitantes mantenerse alejados de las costas hasta nuevo aviso, mientras se evaluaba el riesgo real del fenómeno.

En redes sociales comenzaron a circular videos del terremoto que muestran el momento exacto del temblor, con personas saliendo de sus viviendas y estructuras sacudiéndose por varios segundos.

🌍🚨 Indonesia reporta daños tras terremoto de magnitud 7.4 en el Mar de Molucas. Imágenes muestran edificios afectados y escombros en Sulawesi mientras residentes evacúan. Autoridades evalúan impactos y alertan por réplicas. No hay cifras oficiales de víctimas. https://t.co/IWMzuogJdr pic.twitter.com/ufi6ZaqydF — Global Network News 🌎 (@iluminnatii) April 2, 2026

Las imágenes evidencian la magnitud del evento y el temor vivido por los residentes, especialmente en ciudades como Ternate y Bitung, donde el movimiento fue claramente perceptible.

El sismo tuvo lugar a una profundidad aproximada de 35 kilómetros, lo que explica la intensidad con la que se percibió en superficie. Indonesia, ubicada en el llamado Anillo de Fuego, es una de las regiones más propensas a terremotos en el mundo, debido al constante choque de placas tectónicas que caracteriza esta zona.

Equipos de emergencia y organismos de gestión de riesgos continúan evaluando los daños y atendiendo a las comunidades afectadas. Mientras tanto, las autoridades mantienen el monitoreo constante ante posibles réplicas, en un contexto en el que no se descarta que el balance de víctimas mortales y heridos pueda aumentar conforme avance la revisión en terreno.

🚨 Un terremoto de magnitud 7.4 fue registrado en aguas de Indonesia por el USGS. El sismo, con epicentro en el mar de Molucas, provocó una alerta de tsunami para Indonesia, Malasia y Filipinas. 🌊 Autoridades se mantienen en vigilancia. 📸 @SanamPervaiz01 pic.twitter.com/IttQHaNg87 — Azucena Uresti (@azucenau) April 2, 2026

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.