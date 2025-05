Nelson David Moreno, de origen colombiano, fue declarado culpable este 21 de mayo de 2025 por el homicidio de un profesor de música en la ciudad de Bilbao, España. El caso ha atraído bastante atención, pues además de este crimen, Moreno enfrenta acusaciones por otros cuatro asesinatos bajo circunstancias similares.

El veredicto fue alcanzado por un jurado compuesto por siete hombres y dos mujeres, quienes consideraron que existían pruebas suficientes que lo responsabilizaban del asesinato ocurrido en 2021. De acuerdo con la Fiscalía, Moreno, natural de Cali, Valle del Cauca, habría seguido el mismo patrón en todos los homicidios, lo que llevó a las autoridades a clasificarlo como un asesino en serie.

De acuerdo con los informes judiciales, Moreno accedía a sus víctimas a través de aplicaciones de citas. La primera víctima confirmada fue un maestro de piano de 42 años, encontrado sin vida el 18 de octubre de 2021. Inicialmente, ni la familia ni los agentes de policía sospecharon de una muerte violenta y el caso se archivó temporalmente.

Sin embargo, surgieron dudas cuando el hermano de la víctima notó movimientos anómalos en la cuenta bancaria del fallecido. Esto llevó a una investigación más profunda, en la que se descubrió que la causa de muerte había sido por intoxicación con una sustancia.

La Fiscalía y la Policía Nacional española coinciden en que Nelson David Moreno empleaba un modus operandi claro y reiterado: contactaba a hombres usando aplicaciones de citas, la mayoría de ellos homosexuales y residentes en zonas cercanas, y posteriormente los drogaba.

Además del asesinato, Moreno fue hallado culpable de robo con violencia, estafa y usurpación de estado civil, pues la investigación demostró que utilizó documentos y datos ajenos para apropiarse de los recursos de sus víctimas.

Las similitudes entre los casos investigados incluyen víctimas con características parecidas y hallazgos policiales como puertas de viviendas sin señales de violencia y movimientos inexplicados en las cuentas bancarias de los fallecidos. Según declaraciones de los investigadores presentadas en el juicio, la orientación sexual de las víctimas era un factor determinante en la selección de los objetivos del acusado.

Moreno se entregó de manera voluntaria a las autoridades en 2022 y, durante el juicio, negó haber cometido el asesinato. Aseguró, en cambio, que hacía parte de una banda de “tarjeteros” dedicada a estafar por medios electrónicos y que solo buscaba obtener beneficios económicos a través de la utilización de tarjetas de sus víctimas. Sin embargo, la Policía no ha logrado confirmar la existencia de dicha organización ni la implicación de otros cómplices.

“Nunca supe lo que hacían cuando accedían a los domicilios. Solo me interesaba el dinero y fui el bobo de la trampa. Me considero utilizado, […] no soy una persona agresiva”, señaló el colombiano en la audiencia, según recoge El Tiempo