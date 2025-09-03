Este miércoles 3 de septiembre, China presentó en un gran desfile militar en Pekín drones submarinos, misiles de gran tamaño y nuevas armas láser, en una demostración de fuerza en un momento de tensiones con Estados Unidos.

Los expertos militares siguieron de cerca el evento, al que asistieron el presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder norcoreano Kim Jong Un.

En el discurso inaugural de esta parada militar que conmemoró los 80 años de la victoria de China sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, el presidente Xi Jinping advirtió que su país es “imparable”.

¿Qué armas presentó China en su desfile militar?

Misiles nucleares de alcance global

El gigante asiático desveló su nuevo modelo de misil balístico intercontinental DF-5C, una notable mejora de la tecnología militar china. Esta arma nuclear de combustible líquido, que forma parte de la familia de proyectiles “Dongfeng” de fabricación nacional, se exhibió en las plataformas de grandes vehículos militares camuflados.

El misil DF-5C es capaz de llegar a cualquier punto de la Tierra. Tiene un alcance estimado de hasta 20.000 kilómetros, puede golpear objetivos en cualquier continente, desde bases militares en Estados Unidos hasta centros urbanos en Europa.

Además, su precisión, mejorada por sistemas de guiado que combinan navegación inercial, satélites Beidou y guía estelar, lo hace comparable a misiles de corto y medio alcance, incluso a distancias extremas.

La presentación del DF-5C, junto con pruebas recientes como el lanzamiento de un ICBM al Pacífico en septiembre de 2024, envía un mensaje claro: China está fortaleciendo su capacidad de disuasión nuclear en un contexto de tensiones con países como Estados Unidos, Japón y Taiwán.

El DF-5C es más que un arma: es un símbolo del ascenso militar de China, que combina innovación tecnológica con una estrategia de proyección de poder. Mientras el mundo observa, el gigante asiático reafirma su capacidad para defender sus intereses y desafiar cualquier amenaza, posicionándose como una fuerza imparable en el escenario geopolítico del siglo XXI.

Drones submarinos

El desfile contó además con dos nuevos vehículos submarinos no tripulados de gran envergadura y forma de torpedo, el AJX002 y el HSU100, transportados en la parte superior de largos camiones.

El primero es “presumiblemente un modelo de reconocimiento”, según el analista de defensa Alex Luck. “El segundo era más misterioso, pero se dice que tiene capacidad para sembrar minas sin tripulación”, comentó el experto a la agencia AFP.

Aunque China sigue estando por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío naval de superficie, según el sitio web Naval News, cuenta con el mayor programa del mundo de “vehículos submarinos no tripulados extragrandes”, con al menos cinco tipos en el agua.

Águilas” antibuques

También se pasearon por Tiananmen cuatro nuevos misiles antibuque, de varios metros de longitud y montados en la parte trasera de vehículos.

Se trató de los YJ-15, YJ-17, YJ-19 y YJ-20. “YJ” es la abreviatura de “Ying Ji”, que significa “ataque del águila” en chino. Estos proyectiles pueden lanzarse desde barcos o aviones y están diseñados para infligir daños críticos a grandes embarcaciones.

Vehículos no tripulados

Además de los drones submarinos, también se exhibieron varios vehículos no tripulados, entre ellos embarcaciones de superficie.

Este tipo de barco puede navegar dentro y fuera de los puertos con tripulación opcional y probablemente esté destinado a la guerra de minas, en particular al barrido de esos explosivos.

También se exhibieron varias aeronaves y vehículos terrestres no tripulados, lo que completaba una amplia gama de capacidades de los drones, entre las que se incluyen la evacuación, el transporte de mercancías y munición y el reconocimiento.

Radar

La tecnología de radar de alerta temprana tuvo un gran protagonismo. En el cielo, aviones equipados con radares sobrevolaron el desfile, mostrando las capacidades de vigilancia del país.

El avión de alerta KJ-600 hizo su debut público. Está diseñado para su uso en portaviones y se espera que entre en servicio en el buque chino Fujian en los próximos meses, según el diario estatal China Daily.

