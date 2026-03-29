Un señalado capo colombiano fue capturado en el aeropuerto de Dubái cuando se disponía a viajar hacia la isla de Bali, en Indonesia, en un caso vinculado al narcotráfico, reportado por El Tiempo.
(Vea también: ¿Existe realmente una “junta directiva” del narcotráfico? Fiscalía contradice versión del presidente Petro)
Según reveló el diario, el operativo se llevó a cabo en la noche del viernes, cuando el hombre fue retenido por autoridades locales antes de abordar su vuelo al paradisiaco destino.
El detenido, de 43 años y oriundo del Valle del Cauca, residía desde hace varios años en Dubái, donde, según versiones citadas por el medio, se movía con identidades falsas.
DEA y FBI verifican si tiene procesos en Estados Unidos
Después de la captura, agencias como la DEA y el FBI iniciaron verificaciones para confirmar la identidad del hombre y establecer si tiene procesos activos en ese país.
(Vea también: Petro bajo la lupa: revelan investigación de la DEA por presuntos vínculos con narcotráfico y campañas)
De acuerdo con fuentes citadas por El Tiempo, el capturado sería alias ‘Burger King’, quien estaría vinculado a investigaciones por narcotráfico en una corte de Texas.
Además, autoridades internacionales revisan si coincide con información recolectada por la justicia española en torno a redes criminales.
Qué se sabe del capo y su presunta red criminal
El Tiempo apunta que el hombre es señalado de participar en la distribución de cocaína en Europa y de hacer parte de estructuras del narcotráfico internacional.
Según las versiones citadas por el diario, se movilizaba con un pasaporte original expedido bajo una identidad falsa, con el que habría viajado a países como México.
Incluso, fuentes indicaron que en ese país habría alquilado un yate de lujo y compartido con figuras reconocidas, lo que evidenciaría su alto nivel económico.
Pese a estos señalamientos, con la identidad colombiana entregada no figuran procesos judiciales en el país.
Mientras avanzan las verificaciones, la DEA estaría adelantando gestiones para una eventual extradición, remata el periódico.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO