Un señalado capo colombiano fue capturado en el aeropuerto de Dubái cuando se disponía a viajar hacia la isla de Bali, en Indonesia, en un caso vinculado al narcotráfico, reportado por El Tiempo.

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Según reveló el diario, el operativo se llevó a cabo en la noche del viernes, cuando el hombre fue retenido por autoridades locales antes de abordar su vuelo al paradisiaco destino.

El detenido, de 43 años y oriundo del Valle del Cauca, residía desde hace varios años en Dubái, donde, según versiones citadas por el medio, se movía con identidades falsas.

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Después de la captura, agencias como la DEA y el FBI iniciaron verificaciones para confirmar la identidad del hombre y establecer si tiene procesos activos en ese país.

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De acuerdo con fuentes citadas por El Tiempo, el capturado sería alias ‘Burger King’, quien estaría vinculado a investigaciones por narcotráfico en una corte de Texas.

Además, autoridades internacionales revisan si coincide con información recolectada por la justicia española en torno a redes criminales.

Qué se sabe del capo y su presunta red criminal

El Tiempo apunta que el hombre es señalado de participar en la distribución de cocaína en Europa y de hacer parte de estructuras del narcotráfico internacional.

Según las versiones citadas por el diario, se movilizaba con un pasaporte original expedido bajo una identidad falsa, con el que habría viajado a países como México.

Incluso, fuentes indicaron que en ese país habría alquilado un yate de lujo y compartido con figuras reconocidas, lo que evidenciaría su alto nivel económico.

Pese a estos señalamientos, con la identidad colombiana entregada no figuran procesos judiciales en el país.

Mientras avanzan las verificaciones, la DEA estaría adelantando gestiones para una eventual extradición, remata el periódico.

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