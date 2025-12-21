La tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a escalar en aguas del Caribe, luego de que militar norteamericanos iniciaran la persecución de un nuevo petrolero presuntamente sancionado, en el marco del endurecimiento de las medidas contra el transporte de crudo asociado a Caracas.

Un alto funcionario estadounidense confirmó que la operación se desarrollaba el domingo, apenas un día después de que esa misma fuerza incautara un segundo buque frente a costas venezolanas en menos de dos semanas, un hecho que profundizó el cruce de señalamientos entre ambos gobiernos.

Trump busca el petróleo de Venezuela

La acción se da tras el anuncio del presidente Donald Trump, quien el pasado 16 de diciembre ordenó un bloqueo total a buques petroleros sancionados que naveguen hacia o desde Venezuela. Según Washington, la medida busca recuperar activos estadounidenses que habrían sido apropiados de forma irregular en el país sudamericano.

De acuerdo con la versión entregada a la AFP, el navío perseguido navega con una bandera falsa y estaría involucrado en mecanismos de evasión de sanciones, por lo que existe una orden judicial de incautación. El funcionario habló bajo condición de anonimato.

Medios estadounidenses identificaron al buque como el petrolero Bella 1, sancionado desde 2024 por sus presuntos vínculos con Irán y el grupo proiraní Hezbolá. Según el portal especializado TankerTrackers, la nave se dirigía hacia Venezuela y no transportaba carga.

Reportes del diario The New York Times señalan que unidades estadounidenses se aproximaron al tanquero en la noche del sábado e intentaron interceptarlo, en una operación que se suma a otras recientes en la región.

La avanzada de Estados Unidos en el Caribe

Washington ha desplegado una flota de naves de guerra en el Caribe bajo el argumento de una operación contra el narcotráfico. No obstante, el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que se trata de una estrategia de presión política y militar para forzar un cambio de poder en Venezuela.

El más reciente antecedente ocurrió el sábado, cuando la Guardia Costera incautó el petrolero Centuries, una acción que Caracas calificó como un acto de “robo y secuestro”. Una revisión posterior indicó que ese buque no figuraba en la lista oficial de sancionados del Departamento del Tesoro estadounidense, lo que añadió un nuevo elemento de controversia al conflicto.

La persecución del nuevo tanquero confirma que el Caribe se ha convertido en un escenario clave de la disputa geopolítica entre Washington y Caracas, con el petróleo como eje central del pulso internacional.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.