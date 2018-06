El encargado de regañar al popular ‘Patrón’ fue René Wedeking, quien inició diciendo que “nos hace un daño mental creer que el partido ya se ganó cuando no se ha ganado”.

“No le haces bien a la Selección Colombia, al cuerpo técnico ni al país cuando de antemano sentencias que Colombia tiene que ganarle a Japón”, agregó.

“Es una irresponsabilidad de tu parte; no has aprendido, ya no eres un bebé, eres un tipo lo completamente grande como para incurrir en los mismos errores”, enfatizó.

Y finalmente lo invitó a no anticiparse con sus análisis: “No te pongas a pronosticar nada, quédate quieto, tranquilo. Menos mal que los jugadores de la Selección Colombia no te escuchan porque eso lo has hecho varias veces con ese cuento de que tu pronosticas, no queremos tu pronóstico”.

El encuentro entre Colombia y Japón se llevará a cabo el martes 19 de junio a las 7:00 a.m.

A continuación, el regaño en video: