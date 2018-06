México debutaba en Rusia intentando dejando atrás la derrota ante Dinamarca en el último partido amistoso previo al Mundial que generó varias críticas al entrenador Juan Carlos Osorio.

De igual forma, el escándalo por la supuesta fiesta sexual quedó en el olvido está victoria, que para los internautas tiene que ver con la ‘Rosa de Guadalupe’.

A continuación los mejores memes:

"Donald? It's me, Angela. Please build the wall." pic.twitter.com/Nwe8Ufn5Qp

— Troll Football (@TrollFootball) June 17, 2018