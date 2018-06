Es la cuarta participación de los marroquíes en la Copa del Mundo, cuya mejor participación fueron los octavos de final en México 86; por su parte, esta es la quinta copa para los iraníes, que nunca han avanzado a la segunda ronda del torneo.

Así alinean los equipos este viernes:

FORMATIONS // #MARIRN

Don't forget to get the analysis from @FIFAWorldCupMAR and @FIFAWorldCupIRN in the Live Blog: https://t.co/UEFxj3B73x#WorldCup pic.twitter.com/XCpGm2DDgq

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 15, 2018