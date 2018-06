Las acciones comenzarán a las 7:00 a.m., hora colombiana, con la contienda de Costa Rica y Serbia, duelo que será transmitido por Directv.

Posteriormente, a las 10:00 a.m., Juan Carlos Osorio, técnico de México, hará su debut mundialista frente a Alemania, campeón de Brasil 2014, cotejo que irá por los canales Caracol, RCN y Directv.

El artículo continúa abajo

Finalmente, a la 1:00 p.m., Suiza enfrentará a Brasil, elenco favorito al título y el cual tiene como principal figura a Neymar, confrontación que también será transmitida por Caracol, RCN y Directv.

Programación completa (14 de junio):

07:00 a.m. – Costa Rica vs. Serbia (Directv – Grupo E)

10:00 a.m. – Alemania vs. México (Caracol, RCN y Directv – Grupo F)

01:00 p.m. – Brasil vs. Suiza (Caracol, RCN y Directv – Grupo E)