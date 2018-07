Ese es el análisis que hacen Javier Hernández Bonnet y Gustavo Alfaro en la transmisión del Gol Caracol:

¿Fue o no fue penal? pic.twitter.com/3Uc1zyDDJH

Para el comentarista colombiano, “es Kane el que desacomoda a Carlos Sánchez”, antes de que el volante terminara montándose sobre el atacante inglés.

Varios periodistas, como el argentino Diego Latorre, se mostraron de acuerdo con dicho punto de vista.

No me pareció penal el de Inglaterra. En el comienzo es Kane quien agarra a Sanchez y lo desestabiliza. Luego Sanchez cae encima de Kane cuando pierde el equilibrio. El arbitro vió el final del forcejeo, no el origen.

— Diego Latorre (@dflatorre) July 3, 2018