Emmanuel Restrepo, actor que estuvo en series como ‘La primera vez’, de Netflix, y ‘Rigo’, de RCN, contó parte de su experiencia laboral y la catálogo como horrible.

Restrepo, en entrevista con ‘Voy Melo‘ contó:

“Mi peor trabajo fue en un bar aquí en Bogotá que se llamaba ‘Armando Récords’. Apenas me había graduado y dije: ‘Listo, ahora voy actuar’ Pero, no papacito vaya y sea mesero”.

Luego, comentó: “Pero, ni siquiera era mesero, porque yo era el recogedor, el man que recoge los platos sucios de la mesa”.

El actor que interpreta a Carmelo Rendón en ‘La casa de los famosos‘, comentó: “Era horrible, iba gente horrible, de mucha plata y muy pedante y lo trataba a uno muy mal y cuando se emborrachaban era peor”.

Luego, confesó: “Hasta ahora, ha sido el peor trabajo de mi vida, y es que yo me metía a llorar al baño porque no aguantaba. Entonces algo chistoso que me pasó es que en ese lugar había muchos espejo por todos lados y cuando me levantaba la cara para verme y decir: ‘Ya no más’ Eran mil Emmanuel viéndose”.

Armando Récords fue un famosa discoteca de la calle 85 la cual anunció su cierre definitivo en septiembre de 2021 por cuenta de la pandemia.

¿Quién era la novia de Emmanuel Restrepo?

Emmanuel inició un romance con la actriz Camila Jurado, con quien un par de años, hasta que finalizó el romance.

Parece indicar que no hubo un motivo determinante que los llevara a ponerle fin a su relación, sino la suma de cosas pequeñas. A pesar de eso, en la actualidad mantienen una gran amistad.

