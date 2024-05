Este miércoles, 9 de mayo de 2024, representantes de estudiantes y profesores de la Universidad Nacional anunciaron un paro indefinido ante la crisis que enfrenta el centro educativo tras el cuestionable nombramiento del nuevo rector, José Ismael Peña.

Estudiantes, profesores, trabajadores y egresados insistieron de manera unánime en no reconocer a Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional durante una rueda de prensa en Bogotá.

“Al Gobierno Nacional le pedimos que no sea partícipe de estas cosas, no firme el acta y siga con la contundencia que ha tenido para manifestar las irregularidades de ilegitimidad y legalidad. Es una consulta estudiantil la que se irrespetó, es la voluntad del estudiantado, del profesorado, de los egresados, que manifestamos mayoritariamente una posición respecto a la rectoría y en este momento, bajo una consideración de que eso es autonomía, de que ellos decidan, no están reconociendo a toda la comunidad universitaria”, sostuvo Felipe Campos, representante estudiantil del Consejo Académico de la Universidad Nacional.