Un día después de que un grupo de encapuchados intentara incendiar la estación de Transmilenio ubicada frente a la Universidad Nacional, por la calle 26, varios guardias de la institución educativa salieron a relatar lo sucedido y cómo vivieron los hechos.

(Vea también: Cuáles son los requisitos para estudiar en la U. Nacional y cómo ver puntaje de admisión)

Según le contó uno de los uniformados de la universidad a Noticias Caracol, quién prefirió no revelar su identidad, los delincuentes le activaron extintores en su rostro y hasta lo habían intentado incendiar.

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 3, 2024

El vigilante continuó su testimonio y dijo que, incluso, producto de ataques con bombas molotov, el sujeto llegó a tomar líquido de estas armas, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

“En el momento en que me tiraron las bombas incendiarias una de estas no se activó, la botella me golpeó la cara y alcancé a consumir un poco de ese líquido” dijo el guardia.