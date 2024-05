El reloj marcaba la 5:32 p.m. cuando siete encapuchados se tomaron la estación de Transmilenio Ciudad Universitaria, frente a la Universidad Nacional, en medio de los disturbios que se generaron tras la posesión de José Ismael Peña como rector.

(Lea también: Universidad Nacional de Bogotá declara alerta roja por presencia de encapuchados)

Dos de ellos cargaban en sus manos bombas incendiarias. Mientras tanto, otro se acercó a una caja que contenía un extintor, rompió el vidrio y lo sacó a la fuerza.

En medio de los disturbios, una funcionaria de Transmilenio de transporte quedó encerrada en la estación, mientras los vándalos provocaban destrozos.

Entre tanto, uno de los vigilantes de Ciudad Universitaria relató cómo vivió los momentos en los que los delincuentes se tomaron la estación: “Me decían que me saliera del vagón porque si no iba a llevar del bulto. Por el susto me tocó retirarme porque eran 10 encapuchados, me amenazaron”: