Manejar es, en teoría, sencillo, pues cuando una persona coge la práctica ya lo hace sin inconvenientes y por eso de lo único que debe estar pendiente es de la vía, los demás actores viales, no pasar por alto ninguna señal de advertencia y mucho más.

Sin embargo, hay un punto en el que las personas se confían tanto que ya comienzan a adquirir malas prácticas, como el caso de conducir con una sola mano, ver el celular, no usar los zapatos adecuados y mucho más.

Con respecto a ese tema del calzado, hay que tener en cuenta que esto es muy importante porque si algo se enreda con el acelerador o el freno, las consecuencias pueden llegar a ser bastante graves.

¿Hay multa por conducir descalzo o en chanclas en Colombia?

Sobre este tema, en países europeos sí está estipulado en sus respectivas leyes, por lo que al que cojan conduciendo con alguno de este calzado inapropiado, podría recibir una infracción de hasta 200 euros.

No obstante, en Colombia la situación es diferente, ya que por más de que hay estudios que demuestran lo peligroso que esto puede ser y demás, dentro del Código Nacional de Tránsito no está establecido ninguna sanción por esta práctica.

Es decir, si usted va en carretera y un policía lo para para multarlo por no llevar zapatos o tenis, sino que usted va en chanclas o sin nada, no puede hacerlo, ya que en el país no hay ninguna norma que regule esa acción, así que, en teoría, usted puede hacerlo como se sienta más cómodo.

Ahora, más allá de eso, lo recomendable es que sí lo haga con un zapato que sea apropiado para evitar accidentes que pueden terminar muy mal.

¿Cómo debería poner los pies a la hora de manejar?

Y es que aunque muchos creen que basta solo con ubicar la planta del pie sobre los pedales y presionar y ya, lo cierto es que hay una forma correcta para tener el máximo control del carro posible.

Tal como explicó la página Auto Escola Pallars, la cual es experta en recomendaciones para el manejo, los conductores deben poner el talón en el suelo, siendo el pie derecho el que juega entre el acelerador y el freno, mientras que el izquierdo va en el embrague o ‘clutch’. Cuando el carro es de transmisión automática, el pie izquierdo debe estar descansando.

¿Qué zapatos debe usar para manejar moto?

Ahora, en cuanto al tema de una moto la situación es muy parecida a la de un carro, es decir, no hay ninguna restricción por ley. Sin embargo, hay tres tipos de zapatos que le pueden ayudar a proteger sus pies y a evitar accidentes.

Tal como publicó la página de Jhon Doe, la cual vende prendas para motociclistas, el mejor calzado que puede usar son las botas tradicionales, tenis y enduro. En cuanto a las primeras, son muy buenas porque le protegen el tobillo, tienen protección en el talón y en la planta y también ayuda a que el conductor no sienta frío ni calor.

En cuanto a los tenis, son buenos porque son cómodos, son resistentes y ayudan a que el pie tenga un gran soporte, lo cual también puede sermuy importante. ala hora de conducir. Finalmente, en cuanto al enduro o botas de motocross, son la mejor solución cuando el conductor se mueve mucho en terrenos destapados, como de tierra o arena, para que pueda tener mejor soporte con el que ayude a la moto a la estabilidad.