Para conducir un vehículo en Colombia no solo es necesario saber meter un cambio y la posición de los pedales, pues es importante tener en cuenta la serie de normas establecidas por las autoridades de tránsito y transporte del país. Cabe resaltar que, el hecho de no conocer las reglas, no exime a nadie de cumplirlas.

(Vea también: Ojo, motociclistas: aprenda a consultar multas y evite desagradable sorpresa)

Todos los carros y motos en el país vienen equipados con sus respectivas luces, aunque en algunos casos, ciertas personas consideran que la potencia de las mismas no es suficiente, razón por la cual modifican el vehículo con nuevos accesorios que en ciertas ocasiones terminan afectando a otros conductores.

Y a pesar de que en muchos recurren a instalar exploradoras en sus vehículos, hay varios puntos que deben ser tenidos en cuenta por los conductores, quienes en reiteradas ocasiones suelen ser seducidos por las ofertas de los vendedores, pues con el fin de vender pasan por alto la regla.

El creador de contenido ‘señor Biter’ hizo referencia al tema y expuso que ponerle exploradoras a su vehículo es motivo de infracción, claramente, esto dependerá de varios factores.

Cuánto cuesta la multa por exploradoras

Esta infracción está tipificada como H08 en el Código Nacional de Tránsito y su valor para el año 2024 es de 159.840 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

“El conductor que porte luces exploradoras en la parte posterior del vehículo. Además, el vehículo será inmovilizado preventivamente hasta que sean retiradas”, cita la norma.

En caso de que cuente con exploradoras, estas no podrán estar ubicadas en la parte superior del carro o la moto, pues deben estar por debajo de las defensas.

Lee También

Ahora bien, así su carro o moto tenga las exploradoras de concesionario, estas deben estar apuntando hacia el suelo y su uso queda restringido para el perímetro urbano, a menos que por condiciones adversas de visibilidad se requiera de las mismas.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.