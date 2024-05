El senador Humberto de la Calle se unió a las voces de rechazo ante las intervenciones de Gustavo Petro, quién asegura que se estaría gestando un golpe de estado en Colombia.

Las afirmaciones del mandatario se dieron porque el miércoles 9 de mayo se radicó una ponencia de imputación de cargos en el CNE (Consejo Nacional Electoral) contra su campaña presidencial.

Por esta razón, el congresista que se ha caracterizado por no ser muy crítico del actual Gobierno hizo un llamado a la calma y desestimó las apreciaciones del presidente.

“Nos tenemos que serenar todos. Al oído del presidente diría que esa idea de que hay un golpe blando para tumbarlo me parece que no tiene asidero. Siempre ha habido locos que quieren tumbar un presidente, pero eso no tiene el significado que el presidente le quiere dar”, indicó el congresista.

De igual manera, el político el partido Verde Oxígeno aclaro que “lo que el Consejo Nacional Electoral está haciendo es investigar una campaña y todas las campañas pueden ser investigadas, incluida la campaña del presidente”.

“Esto no lo ha resuelto el CNE. Si hay un comprometimiento del presidente, yo sí creo que esto tiene que ir a la Comisión de Acusaciones. Creo que la tesis del fuero también es válida, pero es un hecho absolutamente normal, mundial, que se investigue una campaña”, agregó.

Discurso de Gustavo Petro tendría repercusiones, según Humberto de la Calle

El congresista indicó que lo que está haciendo el mandatario de Colombia es generar pánico, lo cual puede traer consecuencias negativas para el país.

“Bajemos el tono. A mi este llamado a la victimización, a decir que hay un golpe andando y que lo van a tumbar tiene repercusiones internacionales dramáticas para Colombia. La comunidad internacional debe estar aterrada”, concluyó.

Pido serenidad e institucionalidad. pic.twitter.com/ehyBCA6ZVT — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 8, 2024

