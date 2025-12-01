La Lotería del Tolima jugó este lunes 1 de diciembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada lunes trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería del Tolima 25 de diciembre

El número ganador y premio mayor de 3.000 millones de pesos de la Lotería del Tolima fue el 0030 de la serie 109.

¿Qué día se juega la Lotería del Tolima?

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a partir de las 10:30 p.m. y es transmitida en directo por el canal regional. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

Cuáles son los premios secos de la Lotería del Tolima

Además de ese premio mayor, la lotería tolimense entregó los siguientes premios secos: uno de 250 millones de pesos, uno de 220 millones de pesos, dos de 46 millones de pesos, tres de 33 millones de pesos, cuatro de 18 millones de pesos, nueve de 15 millones de pesos y doce de 12 millones de pesos.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Tolima?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierda la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

