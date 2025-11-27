Ganarse la lotería es uno de los sueños de muchas personas en Colombia y el mundo, pues así consideran que con el dinero pueden salir de deudas y mejorar considerablemente su estilo de vida, ya sea invirtiendo, comprándose una casa o un carro y mucho más.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: ¿Cuánta plata se ganó Egan Bernal por ganar la etapa 16 de la Vuelta a España? Pedalazos son oro)

En Colombia, el objetivo de muchos es el Baloto, ya que es el que más dinero ofrece y por eso las personas le apuntan con tanto ímpetu, pero la realidad es que conseguir ese objetivo no es tan sencillo.

Ante esto, William Pereira, gerente de Baloto en Colombia, aseguró que igual la tasa de ganadores es grande, teniendo en cuenta que van cinco y dos más con Revancha este año, pero aclaró las probabilidades reales de ganar.

Lee También

“Con Baloto Revancha, una persona tiene que escoger números entre 1 y 43, más una segunda matriz de 1 a 16. Eso hace que la probabilidad sea algo superior a una en 15 millones. Mientras que MiLoto es una sola matriz en la que tiene que acertar de 1 a 39, eso que hace que el juego sea mucho más sencillo, este juego tiene una probabilidad de una en algo más de 500.000 posibilidades, al ser más sencilla, las caídas se producen más seguido”, explicó Pereira, en diálogo con La República.

Y es que según agregó el gerente, por más de que ganarse el Baloto y Revancha no es precisamente sencillo, la alternativa de MiLoto sí es un poco más asequible y por eso mismo es que se presenta un ganador al menos por mes.

“Baloto ha caído cinco veces y revancha ha caído dos más. Entonces, en total, entre Baloto y Revancha, este año, ha caído siete veces, eso nos da un promedio de mes y medio, más o menos, entre caída y caída. Sin embargo, nosotros tenemos una mecánica adicional a Baloto, que se denomina MiLoto; esta mecánica cae mucho más seguido, cae aproximadamente cada a 15 días“, complementó.

Así las cosas, las personas pueden seguir haciendo sus cuentas para buscar ganarse la lotería en Colombia, lo cual les quitaría muchos problemas financieros de encima.

(Ver también: El dineral que se ha ganado el Once Caldas por su camino en Sudamericana; suma envidiable)

En cuánto está el acumulado de Baloto

Actualmente, el acumulado de Baloto es de 7.500 millones de pesos, mientras que el de Revancha es de 8.800 millones de pesos. Por su parte, el Color Loto está en 1.300 millones y el de MiLoto, que según el gerente es más sencillo de ganar, en 700 millones de pesos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.