Súper Astro Sol es uno de los chances más populares entre los colombianos por su fácil acceso y jugosos premios. Cada día, miles de personas prueban suerte con este sorteo, que ofrece diferentes oportunidades de ganar a través de sus múltiples sorteos diarios.

Resultado Astro Sol hoy 1 de diciembre

El número ganador del Súper Astro Sol de este martes fue el 2468 del signo Libra.

¿Cuándo juega el chance Súper Astro Sol?

El chance Súper Astro Sol juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados los puede consultar en Pulzo.com.

¿Cómo ganarse el Astro Sol o el Astro Luna?

Acierte a las 4 cifras, tres últimas cifras o dos últimas cifras en orden de izquierda a derecha con uno de los 12 signos zodiacales y se podrá llevar hasta 42.000 veces lo apostado.

