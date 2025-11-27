La Lotería del Quindío jugó este jueves 27 de noviembre y sus miles de apostadores en Colombia aguardan por el resultado. Cada jueves trae la oportunidad de cambiar vidas con su millonario premio mayor.

Resultados de la Lotería del Quindío 28 de noviembre

El número ganador y premio mayor de 2.000 millones de pesos de la Lotería del Quindío fue el 1045 de la serie 11.

¿Qué día se juega la Lotería del Quindío?

La Lotería del Quindío se juega todos los jueves a partir de las 10:30 p. m., mismo día que la Lotería de Bogotá, y es transmitida en directo por Telecafé. Además, puede seguir el sorteo a través de sus redes sociales oficiales y consultar los resultados aquí mismo, en Pulzo, apenas se anuncien los números ganadores.

Cuáles son los premios secos de la Lotería del Quindío

Además de ese premio mayor, la lotería entregó los siguientes premios secos: uno de 300 millones de pesos, dos de 200 millones de pesos, tres de 100 millones de pesos, ocho de 50 millones de pesos, diez de 20 millones de pesos y 20 de 10 millones.

¿Cómo consultar los resultados de la Lotería del Quindío?

Aquí le dejamos un paso a paso para que no pierdas la oportunidad de saber si es el próximo ganador:

Visite nuestra página: manténgase conectado a Pulzo, donde actualizaremos la información en tiempo real.

Busque su número: revise el número y serie que jugó y compárelo con los resultados oficiales.

Verifique premios secundarios: Aunque no haya ganado el premio mayor, hay muchas otras combinaciones ganadoras que podrían traerle una gran sorpresa.

