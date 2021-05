La colaboración de Daneidy Barrera (que contó recientemente que se pagó una carrera y va por más) consiste en dar a conocer, a través de sus redes sociales, los productos con los que Manuela Gómez trabaja. Se trata de una idea que le sugirió una seguidora a la ‘influenciadora’ a través de Instagram, propuesta que esta no dudó en aceptar.

“Por favor ayuda a Manuela Gómez. De verdad que a esa niña se le nota el vacío tan feo que tiene en el alma, y por ser una persona con palabra y bien, le pagan mal”, le planteó la seguidora a ‘Epa Colombia’, según lo dio a conocer la propia empresaria en una de las cuentas de Instagram donde promociona sus keratinas (las cuales se colaron en el paro nacional).

“Yo la voy a ayudar porque ella sí es muy buena amiga. A ella le ha pasado lo que a mí me pasa, que tú brindas toda la amistad y te dan puñaladas. Ella no tiene amigos, no tiene novio, no tiene nada”, comentó Barrera luego de recibir la propuesta.