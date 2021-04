green

La ‘influenciadora’ se cansó de que le preguntaran todo el tiempo por su amistad con Calderón y decidió dar detalles del supuesto negocio que iban a hacer juntas, y que nunca ocurrió.

Manuela Gómez contó que Yina Calderón le dijo que si le daba 20 Barbies nuevas y que no tuviera en su colección, ella le garantizaba 100.000 seguidores para que su empresa de productos para el cabello pudiera crecer más.

“Ella me propuso un negocio, que le diera 20 Barbies a cambio de 100.000 seguidores. El problema no era el negocio de las Barbies, sino conseguir las que ella no tenía en su colección”, aseguró Gómez en historias de su Instagram.

La ‘influenciadora’ manifestó que cuando se puso a la tarea de conseguir las Barbies se dio cuenta de que eran muy costosas, pero que no le importó porque ya había dado su palabra para hacer realidad el negocio.

En un principio, Gómez logró conseguir 13 Barbies, que posteriormente le entregó a Calderón para ir abonando al negocio en el que ambas supuestamente serían las beneficiadas.

Manuela logró conseguir otras 6 Barbies pero lo hizo cuando estuvo en Estados Unidos, mientras solucionaba su “problema de drogadicción”. No obstante, las muñecas tuvo que pagarlas en dólares y con tarjeta de crédito, por lo que le habría salido más costoso.

Cuando la exprotagonista de novela volvió a Colombia para darle las Barbies restantes a Yina, ella no se las recibió y le dijo que ya no iban a hacer el negocio.

“Cuando intenté hablar con ella para mandarle las Barbies para cumplir con mi negocio y mi palabra, ella ya no me quiso hacer la publicidad, ya no quiso dar los 100.000 seguidores del trato de palabra”, agregó Gómez en las historias de Instagram.

Según las cuentas de la ‘influenciadora’, las Barbies le costaron alrededor de $ 8 millones. Cuando ella vio que Yina había incumplido su palabra, le dijo que le pagara lo que ella creía que valían las muñecas, pero eso nunca pasó.

“Hasta el día de hoy le mandé el número de mi cuenta, me dijo que iba a hacer las cuentas para devolverme la plata y sigo esperando […] Ella me dejó clarísimo que no me iba a dar los cien mil seguidores”, finalizó.

