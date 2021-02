Manuela Gómez, en una de sus historias en Instagram, dijo que no es normal sentir las cosas negativas que ha percibido. “Hace muchísimo tiempo siento cosas raras, como si alguien me estuviera trabajando o algo”, manifestó.

En el video, rescatado por una cuenta de chismes, Manuela aseguró que muchas personas que la conocen le han dicho que tiene un entierro. “Por eso a veces mantengo tan depresiva”, señaló.

“He buscado muchas ayudas, pero la persona que tiene ese entierro, quién sabe dónde lo tiene y qué tan poderoso es, porque no he podido contrarrestar ese maleficio que me echaron”.