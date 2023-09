La conocida cantante Raquel Bigorra, que cuenta además con dos nacionalidades, la mexicana y la cubana, recientemente, ha confesado que, sí conoció y tuvo amistad con un colaborador cercano de Arturo Beltrán Leyva, el también narcotraficante, Fernando López Salinas, alias ‘El Tamalito’.

Lo anterior causó cierta sorpresa al revelarlo una investigación periodística de Anabel Hernández en la que destapa a algunas personalidades que han sido vinculadas de cierta manera con Arturo Beltrán, entre ellas aparece la bailarina y una de las primeras eliminadas de La Casa de los Famosos.

La información fue desmentida por la misma Raquel, quien ante los medios, afirma no conocer de manera directa a Arturo Beltrán Leyva, pero sí a Fernando, este vínculo viene de que él, era el dueño del Gabanna, un centro nocturno en donde ella llegó a trabajar.

Si conozco a esta persona, no por el sobrenombre, lo conozco como el licenciado Fernando. Lo conocí cuando estuve trabajando en ese centro nocturno, que trabajé una temporada larga como he trabajado en otros centros nocturnos.

Según lo que comenta ella misma, no, lo que esclarece Raquel Bigorra es que la relación con Fernando era meramente profesional y que, de hecho, desconocía si se dedicaba a algo ilegal, afirma que en el centro nocturno invitaban a la prensa, había presentaciones y llegó a dar algún show.

La cantante fue cuestionada directamente sobre cómo es que obtuvo la casa que tiene en San Ángel en la Ciudad de México, las especulaciones dicen que fue un regalo del mismo narcotraficante, pero la misma Raquel, también en su defensa, argumenta que esa casa es producto de su trabajo y esfuerzo.

Bueno fuera. Cuando llegue a cantar ahí, ya tenía mi casa, una casa que saque con crédito. No me quita el sueño. Que digan que alguien me daba regalos tampoco me quita el sueño, pero me incomoda porque mi trabajo me ha costado.