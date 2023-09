Andrés Manuel López Obrador, presidente de México ha confirmado que no se presentará el próximo 18 de diciembre en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que será en San Francisco, esto debido a la mala relación que tiene México con Perú, asegura AMLO.

Fue durante la conferencia matutina del jueves 21 de septiembre que AMLO comentó que fue Joe Biden, presidente de Estados Unidos país dónde será la cumbre, le extendió la invitación al mandatario mexicano para su participación, pero Andrés Manuel declinó la invitación.

“No voy a asistir a la de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú, y es para ver lo de Asia-Pacífico, y no queremos participar en eso, me mandó invitar el presidente Biden y le propuse que nos daría mucho gusto que nos visitara, lo invité” indicó el mandatario.

Fue el pasado año 2022 que Estados Unidos fue anunciado como anfitrión de este foro para 2023, mientras que Perú será el país que albergará este evento en 2024.

AMLO no usó el espacio aéreo de Perú en viaje a Sudamérica

Además de comentar la poca o nula relación que tiene México con Perú, Andrés Manuel recordó que en su viaje a Chile optó no por no usar el espacio aéreo de Perú, lo que provocó que su viaje se ampliará más horas para rodear y cruzar otros países.

AMLO aprovechó este comentario para señalar que Dina Boluarte, presidenta de Perú, pidió usar el espacio aéreo de México e incluso solicitó hacer una escala en el país; esto debido a que Boluarte realizara un viaje a la ONU, ante esta solicitud el mandatario respondió positivamente.

Aunado a estas declaraciones el AMLO señalo durante la conferencia que el expresidente de Perú, Pedro Castillo está “injustamente encarcelado” por parte de la oligarquía corrupta de Perú, aunque evitó seguir hablando sobre este hecho, pues esto provocó la mala relación con el país.

