Un emotivo hecho que se presentó en México, quedó registrado en video. Un niño buscaba desesperadamente a su abuelita fallecida en una funeraria. Este episodio fue compartido a través de TikTok, por lo que conmovió a muchos cibernautas.

Ahora bien, en el video que fue publicado por la madre del pequeño, se logra observar como el niño busca a su abuela cada vez que pasa frente a la funeraria; en donde se realizó su velorio.

(Vea también: Perro fue contratado para dar cariño a agentes de gobierno; firmó un contrato con su pata)

Y es que su voz angelical e inocente pide respuestas acerca de la “desaparición” de su ser querido.

De hecho, el pequeño no para de preguntar por su abuelita y cuestiona: ¿Por qué se fue? En ese momento su mamá le explica que se fue al cielo y le pide que no grite frente a la puerta de la funeraria. Cabe señalar, que esta grabación arrugó el corazón de los usuarios. Varios de ellos, aseguraron que no lograron contener las lágrimas al ver el video.

Lee También

Asimismo, algunos dijeron que era importante ser muy claros y comprensivos con él, pues solo decir que su abuelita “se fue al cielo” puede no resultar suficiente para satisfacer sus dudas.