La pregunta de todos los tiempos para la raza humana relacionada con la vida fuera del planeta Tierra no para de ser tema de conversación. Esta vez fue Bill Nelson, actual director de la Nasa, el que sacó de dudas a muchos con lo que él piensa sobre este fenómeno.

Y es que el pasado jueves 14 de septiembre la Nasa, entidad que recientemente anunció un proyecto para lanzar un cohete desde Marte, presentó el informe sobre los fenómenos aéreos no identificados (fani), que antes eran conocidos como objetos voladores no identificados (ovnis). Este informe responde a la necesidad de la entidad de seguir observando los objetos que no puedan clasificarse en categorías como globos, aviones o fenómenos naturales conocidos desde una perspectiva científica.

Director de la Nasa cree que la vida extraterrestre es una realidad

El dirigente habló de los grandes esfuerzos de esta entidad por encontrar elementos y fenómenos desconocidos en el universo, tanto de planetas por fuera del Sistema Solar hasta vestigios de vida pasada o contemporánea a la existencia humana.

Sobre la gran pregunta de si existe vida por fuera de la Tierra, el experto no dudó en dar su opinión personal y sorprendió señalando que su creencia es que la vida fuera de este planeta es una realidad, como fue citado en Caracol Radio.

“Si me lo preguntan, yo creo que hay vida en el universo, en uno tan basto, es difícil no concebirlo. Mi repuesta personal es que sí”, señaló.

Sin embargo, agregó que no se ha encontrado evidencia de que haya vida extraterrestre en investigaciones científicas y este último informe resultante de la más reciente indagación de la entidad no da luces claras sobre el tema, más allá de los avistamientos que se han reportado.