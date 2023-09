La frontera de México hacia los Estados Unidos sigue siendo todo un tema de interés internacional, pues se sigue usando por los migrantes que, sin importarles mucho más que mejorar la calidad de vida de ellos y sus familias, cruzan con la esperanza de no ser detenidos y poder entonces conseguir un trabajo. Diferentes videos nos muestran el día a día de la policía fronteriza y en sus recorridos aéreos, vemos un poco mejor el panorama.

En los últimos días, se ha visto un aumento en el cruce de migrantes hacia Texas, ante este hecho, el mismo gobernador del estado, Greg Abbott, ha indicado que fortalecerá con más oficiales el cruce de México a los Estados Unidos, esto con el fin de evitar el paso ilegal de las personas. Este anuncio de hecho fue dado en su cuenta de X, en donde también comparte un video en el que vemos como varios migrantes son atrapados por los oficiales.

Texas installed razor wire in Eagle Pass to stop illegal crossings.

Today the Biden Admin CUT that wire, opening the floodgates to illegal immigrants.

I immediately deployed more Texas National Guard to repel illegal crossings & install more razor wire. pic.twitter.com/eMtLS8Z6WI

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) September 20, 2023