Hoy, el dirigente del concurso de Señorita Colombia está mejor y en terapias para continuar con su recuperación, en la que ya lleva cuatro meses.

Por lo menos eso fue lo que contó en una entrevista con Luis Carlos Vélez en La F.m., esta semana, donde celebró alguno de los logros que ha tenido en el proceso de volver a recuperar el movimiento de sus extremidades inferiores y también valerse por él mismo en acciones como ponerse bocabajo.

Una de las más complicadas fue que, debido al tiempo que duró hospitalizado en 2020, algún tiempo en coma inducido, “toda la parte muscular” se vio afectada, aseguró el presidente del reinado, del que salió reconocida actriz de ‘Pedro, el escamoso’, en la mencionada charla.

Por eso, actualmente está en “fisioterapia permanente” y ya empezó a dar sus “primeros pasitos”, pues a sus más de 70 años debe volver “a aprender a caminar”, mencionó en dicha frecuencia radial y en Blu Radio.

Otra secuela tuvo que ver con su peso, pues bajó drásticamente y, según sus declaraciones, llegó a pesar apenas 45 kilos.

Asimismo, tal como le pasó a otras celebridades como la actriz Danna García, el presidente del Reinado Nacional presentó problemas de memoria tras ganar pelea al virus. Hoy reconoce que no recuerda nada de los tres primeros meses que lidió con el coronavirus y sus secuelas.

“No me acuerdo nada. Me llevaron a la UCI y yo no me acuerdo de nada. Eso es una ventaja, para qué acordarse de tanta cosa”, explicó a Vélez.