Aunque la primera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya concluyó, sus protagonistas continúan dando de qué hablar. Uno de ellos es Alfredo Redes, semifinalista del ‘reality’, quien recientemente sorprendió a sus seguidores con la confirmación de una nueva relación sentimental. Lejos del drama que vivió durante y después del programa, ahora vive una etapa más tranquila y amorosa.

(Vea también: ¿Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ se casó’ en secreto? Apareció vestida de novia)

El creador de contenido cartagenero, recordado por su carisma, humor y espontaneidad dentro del programa, compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram donde aparece abrazado con una mujer. Con esta publicación, no solo oficializó su noviazgo, sino que también celebró los cinco meses de relación con su nueva pareja. La instantánea fue acompañada de emotivas palabras que despertaron reacciones positivas entre sus seguidores.

“¡Nunca antes se le había visto tan feliz!”, comentaron algunos fans de Alfredo Redes que han seguido su proceso desde su paso por el encierro televisivo. La imagen rápidamente se volvió viral y generó comentarios que celebraban esta nueva etapa del influencer, luego de una ruptura que fue tan mediática como polémica.

¿Qué pasó con la expareja de Alfredo Redes?

Durante su participación en el ‘reality’, Alfredo protagonizó uno de los momentos más emotivos cuando su entonces pareja, Yulieth Almario —madre de su hijo—, ingresó en la dinámica del “congelado”. En ese instante, muchos pensaron que su relación era sólida. Sin embargo, tras salir del programa, se conoció que atravesaban una fuerte crisis.

Según se reveló en redes sociales y entrevistas posteriores, Alfredo descubrió presuntas infidelidades y problemas financieros mientras se encontraba aislado en el programa. Aunque Yulieth desmintió varias de estas acusaciones, la relación terminó poco tiempo después de finalizado el ‘show.’

En una entrevista concedida al canal ‘los Compae’, Alfredo Redes —cuyo nombre real es Eduardo José Ferrer Almanza— ofreció más detalles de lo sucedido y fue enfático al responsabilizar a su expareja por los problemas económicos que enfrentó al salir del ‘reality’.

“Me dejó sin nada”: la dura confesión de Alfredo

Durante la conversación con ‘Los compae‘, Alfredo confesó que tras separarse, enfrentó una situación financiera tan crítica que llegó a no tener “Cuando yo me separé entré en quiebra ¡No tenía ni para comer! ”. Aunque con el dinero que ganó en el programa logró comprarse una camioneta, él contaba con otros ingresos provenientes de sus redes sociales, donde es muy activo.

“Cuando salí, le pregunté a mi socio cuánto habíamos ganado en redes durante mi ausencia y me dijo que la empresa había hecho 145 millones de pesos. Yo estaba feliz, pensando que había triunfado”, contó. Sin embargo, la respuesta lo sorprendió: “Mi socio me dijo que no tenía ni un peso de esa plata. Que durante esos cuatro meses le había transferido 69 millones a Yulieth, además de otros 14 millones que le dejé por la venta de una moto”.

En total, según relató, su expareja habría gastado más de 80 millones de pesos durante su tiempo en el programa. “Yo confié en que ella iba a administrar bien el dinero, pero cuando salí, me encontré con que no quedaba nada”, lamentó.

¿Quién es la nueva novia de Alfredo Redes, de ‘La casa de los famosos’?

Pese a ese difícil episodio, Alfredo Redes ha decidido mirar hacia adelante. Con su nueva pareja celebra el inicio de una etapa distinta, alejada del conflicto, más centrada en su bienestar y crecimiento personal. Sus seguidores lo han respaldado y destacan que, tras la tormenta, se le ve más tranquilo y enfocado en nuevos proyectos.

Aunque su historia con Yulieth sigue causando controversia, hoy Alfredo demuestra que siempre hay una segunda oportunidad para el amor… y para empezar de nuevo.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.