Después de quedar eliminado del ‘reality’ de convivencia, el ‘influenciador’ volvió a reactivarse en sus redes sociales y sorprendió a sus seguidores con una publicación en la que dio a conocer su separación.

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas, el creador de contenido reveló que su relación con Yulieth había terminado después de 5 años, por lo que ya no vivían juntos.

“Esta pregunta me la hace todo el mundo […]. Yulieth y yo ya no estamos juntos, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, expresó en su momento Alfredo.

¿Cómo fue visto Alfredo Reyes?

Un mes después de que se conociera la separación, el ‘influenciador’ fue visto bailando muy acaramelado con una misteriosa mujer en medio de un viaje con sus compañeros del equipo ‘Papilla’ en Cartagena.

Todo se conoció en un video que se viralizó en redes, en el que se le ve muy de cerca con la mujer en medio de una rumba.

Pero allí no quedó todo, pues otras imágenes mostraron lo que sería una cena, en la que nuevamente Alfredo fue visto muy cariñoso. De hecho, en un momento se le vio tratar de darle un beso a la mujer.

Por ahora no se conoce la identidad de la misma ni si el creador de contenido le abrió una nueva puerta al amor.

