El creador de contenido conocido como ‘Alfredo Redes’, quien participó en ‘La casa de los famosos Colombia’, sorprendió a sus seguidores al anunciar el fin de su relación de más de cinco años con Yulieth, con quien tiene un hijo.

A través de una dinámica de preguntas en sus redes sociales, Alfredo decidió romper el silencio y aclarar por qué no se le había vuelto a ver junto a su pareja.

Alfredo confesó que su relación con Yulieth terminó hace más de 20 días y que, desde entonces, ya no viven juntos.

“Esta pregunta me la hace todo el mundo. La verdad, para que ustedes sepan y no me vuelvan a preguntar más por eso, Yulieth y yo ya no estamos juntos. Nosotros terminamos hace 20 días, no vivimos juntos y estoy viviendo solo”, expresó en un video que posteriormente borró de sus historias.