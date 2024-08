Por: CARLOS OCHOA Y SUS NOVELAS

El finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ Julián Trujillo, acompañó a su novia, la actriz Susana Rojas, al rodaje de una nueva serie que se graba en Medellín. La pareja concedió una entrevista a Carlos Ochoa, presentador y experto en telenovelas, en su cuenta @carlosochoatv.

Él les preguntó sobre su matrimonio, pero ella le mostró su mano, aclarando que aún no tiene el anillo de compromiso, que Julián no se lo ha dado, “Luna de miel no es y si estoy en un proyecto, pero no puedo adelantar nada, es algo muy lindo y maravilloso para mi carrera”, mencionó.

Julián reveló que ya está preparando su nuevo personaje para una nueva telenovela en RCN y aclaró que llegó de sorpresa a Medellín, que vino a acompañar a su pareja y que se volvió su asistente, le ayuda a preparar las escenas y le da consejos de actuación.

“El canal se ha portado muy bien conmigo, me ha dado la oportunidad de castear, me ha tenido en cuenta para estos proyectos que van a arrancar, todos me han tratado muy bien, las personas salen de las oficinas a abrazarme a saludarme a agradecerme, también tengo mucho que agradecer a todos los que nos están viendo, porque he sentido un apoyo muy bonito”, dijo el actor.

Suenan proyectos como ‘Simplemente Alicia o la Hija del Mariachi’, la nueva versión, ¿en uno de estos estaría el actor?. ¿Trabajaría en otros canales nacionales o internacionales?

“Yo siempre de la casa RCN obviamente, uno está donde está el trabajo, porque hay que trabajar soy actor y amo actuar amamos actuar, pero la verdad es que vienen unos proyectos muy lindos que van a arrancar en el canal RCN, yo estoy muy emocionado de arrancar un proyecto muy bonito”, reveló Trujillo.

Julián reveló si participaría en ‘La casa de los famosos México’ o la de Telemundo en una nueva versión o incluso volver a las próximas 4 ediciones de la versión colombiana.

“Por alguna de las cosas que me destaqué fue por ser estratega, me decían que yo era muy analítico porque era muy inteligente, cosa que es muy cierta, y yo creo que en México es muy bonito y bacano que a uno lo inviten a esos programas como analista y sí, ¿por qué no?, más adelante encontrar la oportunidad de estar en México estar en la casa de México o en otra casa de los famosos, pero más adelante podría ser”, dijo Julián.

Por su parte su novia Susana no está de acuerdo, no quiere volver a trasnochar viendo a su novio, en los 24/7 cada día.

“Yo te digo una cosa no sé por qué a ti te quedaron ganas de volver a estar en eso, porque a mí no me quedaron ganas de que tú vuelvas a estar”, dijo la actriz.

Susana Rojas actuó junto a Majida Issa en la serie ‘La sustituta’, de Vix

“El chiste que Nosotros siempre hacíamos cómo se llama la novela la sustituta y yo quién soy la sustituida”, dijo.

La actriz quien interpretó a Yadira Cienfuegos en ‘Chepe fortuna’ confesó que si le gustaría una tercera parte de esta exitosa telenovela. Pero pidió que a su hijo en la ficción no lo interprete un actor rubio como pasó en ‘Pedro, el escamoso’.

Julián también estará en el cine con una película donde será el protagonista, un hombre que tiene dos facetas, dos personalidades y dos caras, un personaje más profundo.

